Вживані електромобілі стали дорожчими за бензинові авто — Motor1

Середня ціна вживаного електромобіля у вересні 2026 року становила $32 533 і перевищила середню вартість уживаного автомобіля з бензиновим двигуном — $31 954. За рік ціни на електрокари зросли на 9,8%, тоді як бензинові автомобілі подорожчали на 0,3%.

Про це свідчить дослідження сервісу iSeeCars, яке охопило понад 1,5 млн уживаних автомобілів віком від одного до п’яти років, повідомляє Motor1. У вересні 2025 року електромобілі коштували в середньому на $2 227 менше за бензинові машини. Найдорожчою категорією на вторинному ринку залишалися гібриди: їхня середня ціна становила $34 476.

Електрокари швидше знаходять покупців

Вживані електромобілі також менше часу проводили у продажу. У вересні середній термін їхнього перебування на майданчиках дилерів становив 41,9 дня, порівняно з 54,8 дня для бензинових автомобілів та 48,6 дня для гібридів.

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Найшвидше серед уживаних електрокарів продавалися Audi Q4 Sportback E-Tron — у середньому за 29,8 дня, Toyota bZ4X — за 33,3 дня та Lexus RZ 300e — за 34,3 дня. Найдовше покупця шукали Cadillac Escalade IQ, GMC Sierra EV і Chevrolet Silverado EV: у середньому 128,7, 93,2 та 89,1 дня відповідно.

Зростання цін на Tesla

Помітно подорожчали й деякі моделі Tesla. Ціна вживаного Model S за рік зросла на 22,5%, Model X — на 18%, а Model 3 — на 15,4%. Середня вартість Tesla Model S на вторинному ринку становила $57 862, тоді як Model 3 — $28 931.

Виконавчий аналітик iSeeCars Карл Брауер пов’язав зміну тенденції, зокрема, з вищими цінами на пальне, які роблять електрифіковані автомобілі привабливішими для покупців. За його словами, сегмент електромобілів також відновився після коливань попиту, спричинених припиненням федеральних стимулів роком раніше.

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