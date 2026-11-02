Средняя цена подержанного электромобиля в сентябре 2026 года составила $32 533 и превысила среднюю стоимость подержанного автомобиля с бензиновым двигателем — $31 954. За год цены на электрокары выросли на 9,8%, тогда как бензиновые автомобили подорожали на 0,3%.

Об этом свидетельствует исследование сервиса iSeeCars, охватившее более 1,5 млн подержанных автомобилей возрастом от одного до пяти лет, сообщает Motor1. В сентябре 2025 года электромобили стоили в среднем на $2 227 меньше бензиновых машин. Самой дорогой категорией на вторичном рынке оставались гибриды: их средняя цена составила $34 476.

Электрокары быстрее находят покупателей

Подержанные электромобили также меньше времени находились в продаже. В сентябре средний срок их пребывания на площадках дилеров составил 41,9 дня по сравнению с 54,8 дня для бензиновых автомобилей и 48,6 дня для гибридов.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Быстрее всего среди подержанных электрокаров продавались Audi Q4 Sportback E-Tron — в среднем за 29,8 дня, Toyota bZ4X — за 33,3 дня и Lexus RZ 300e — за 34,3 дня. Дольше всего покупателя искали Cadillac Escalade IQ, GMC Sierra EV и Chevrolet Silverado EV: в среднем 128,7, 93,2 и 89,1 дня соответственно.

Рост цен на Tesla

Заметно подорожали и некоторые модели Tesla. Цена подержанного Model S за год выросла на 22,5%, Model X — на 18%, а Model 3 — на 15,4%. Средняя стоимость Tesla Model S на вторичном рынке составила $57 862, тогда как Model 3 — $28 931.

Исполнительный аналитик iSeeCars Карл Брауэр связал изменение тенденции, в частности, с более высокими ценами на топливо, которые делают электрифицированные автомобили привлекательнее для покупателей. По его словам, сегмент электромобилей также восстановился после колебаний спроса, вызванных прекращением федеральных стимулов годом ранее.

Читай нас в