Китайская компания BYD впервые вошла в пятерку крупнейших автопроизводителей мира по продажам в третьем квартале, реализовав 1,32 млн автомобилей. Hyundai Motor Group заняла третье место с результатом 1,76 млн машин, уступив Toyota Group и Volkswagen Group. Об этом сообщает Korea Herald.

Изменения в мировом рейтинге

Toyota Group сохранила первое место, продав 2,74 млн автомобилей в третьем квартале. Volkswagen Group заняла вторую позицию с 1,89 млн проданных машин. Hyundai Motor Group поднялась на третью строчку, а отставание от Volkswagen сократилось примерно до 125 тыс. автомобилей.

BYD обогнала альянс Renault-Nissan, который выбыл из первой пятерки. Совокупные продажи Renault-Nissan в третьем квартале снизились на 11,1% в годовом исчислении. Nissan особенно слабо выступил в Китае, где его продажи упали на 61,6%.

Продажи в Китае и экспансия BYD

На результаты традиционных автопроизводителей повлияло ослабление китайского рынка. Поставки Volkswagen Group в Китае сократились на 38,5% — до 406 тыс. автомобилей, тогда как в других регионах спад составил около 4%. Toyota в сентябре зафиксировала восьмое подряд месячное снижение продаж в Китае: они упали на 19,7%.

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В составе Hyundai Motor Group продажи Kia выросли на 6,9% — до 829 тыс. автомобилей, тогда как Hyundai Motor сократила продажи на 10,1%, до 931 тыс. машин. На Hyundai Motor повлияли перебои производства в Южной Корее из-за забастовок, а также более слабые продажи в Европе и Китае.

Продажи BYD в третьем квартале выросли на 18,7% в годовом исчислении. Ее экспорт подскочил на 137% — до 551 тыс. автомобилей, что составило около 42% общего объема. Компания компенсировала более слабый внутренний спрос активным расширением присутствия за рубежом.

General Motors продала 1,03 млн автомобилей, увеличив показатель на 5,2%. Компанию поддержали продажи пикапов и крупных внедорожников, несмотря на спад продаж электромобилей в США.

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