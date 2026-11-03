中国公司比亚迪首次跻身第三季度全球销量前五大汽车制造商，售出132万辆汽车。现代汽车集团以176万辆的成绩位居第三，落后于丰田集团和大众集团。据《韩国先驱报》报道。

全球排名的变化

丰田集团以第三季度售出274万辆汽车的成绩保持第一。大众集团以189万辆的销量位居第二。现代汽车集团升至第三位，与大众的差距缩小至约12.5万辆汽车。

比亚迪超过了跌出前五的雷诺-日产联盟。雷诺-日产第三季度合计销量同比下降11.1%。日产在中国的表现尤其疲弱，其销量下降61.6%。

中国市场销量与比亚迪扩张

中国市场走弱影响了传统汽车制造商的业绩。大众集团在中国的交付量下降38.5%，至40.6万辆汽车，而在其他地区的降幅约为4%。丰田9月在中国录得连续第八个月销量下降，跌幅为19.7%。

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在现代汽车集团内部，起亚销量增长6.9%，至82.9万辆汽车；现代汽车销量则下降10.1%，至93.1万辆。现代汽车受到韩国罢工导致的生产中断以及欧洲和中国销量疲软的影响。

比亚迪第三季度销量同比增长18.7%。其出口量激增137%，达到55.1万辆汽车，占总量约42%。该公司通过积极扩大海外业务，弥补了国内需求走弱的影响。

通用汽车售出103万辆汽车，销量增长5.2%。尽管美国电动汽车销量下降，皮卡和大型SUV的销售仍为该公司提供了支撑。

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