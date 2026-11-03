Chińska firma BYD po raz pierwszy znalazła się wśród pięciu największych producentów samochodów na świecie pod względem sprzedaży w trzecim kwartale, sprzedając 1,32 mln pojazdów. Hyundai Motor Group zajęła trzecie miejsce z wynikiem 1,76 mln samochodów, ustępując Toyota Group i Volkswagen Group. Poinformował o tym Korea Herald.

Zmiany w światowym rankingu

Toyota Group utrzymała pierwsze miejsce, sprzedając 2,74 mln samochodów w trzecim kwartale. Volkswagen Group zajęła drugą pozycję z wynikiem 1,89 mln sprzedanych pojazdów. Hyundai Motor Group awansowała na trzecią pozycję, a dystans do Volkswagena zmniejszył się do około 125 tys. samochodów.

BYD wyprzedziło sojusz Renault-Nissan, który wypadł z pierwszej piątki. Łączna sprzedaż Renault-Nissan w trzecim kwartale spadła o 11,1% rok do roku. Nissan szczególnie słabo wypadł w Chinach, gdzie jego sprzedaż zmniejszyła się o 61,6%.

Sprzedaż w Chinach i ekspansja BYD

Na wyniki tradycyjnych producentów samochodów wpłynęło osłabienie chińskiego rynku. Dostawy Volkswagen Group w Chinach spadły o 38,5%, do 406 tys. pojazdów, podczas gdy w innych regionach spadek wyniósł około 4%. Toyota we wrześniu odnotowała ósmy z rzędu miesięczny spadek sprzedaży w Chinach: obniżyła się ona o 19,7%.

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W ramach Hyundai Motor Group sprzedaż Kia wzrosła o 6,9%, do 829 tys. samochodów, podczas gdy Hyundai Motor zmniejszył sprzedaż o 10,1%, do 931 tys. pojazdów. Na Hyundai Motor wpłynęły zakłócenia produkcji w Korei Południowej spowodowane strajkami, a także słabsza sprzedaż w Europie i Chinach.

Sprzedaż BYD w trzecim kwartale wzrosła o 18,7% rok do roku. Jej eksport skoczył o 137%, do 551 tys. pojazdów, co stanowiło około 42% całkowitego wolumenu. Firma zrekompensowała słabszy popyt krajowy aktywnym rozszerzaniem obecności za granicą.

General Motors sprzedał 1,03 mln pojazdów, zwiększając wynik o 5,2%. Firmę wsparła sprzedaż pickupów i dużych SUV-ów, mimo spadku sprzedaży samochodów elektrycznych w USA.

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