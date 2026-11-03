Range Rover не будет заменять Evoque и Velar — Autocar

В Великобритании Range Rover не готовит преемников для моделей Evoque и Velar, когда их производство завершится в конце нынешнего десятилетия. Как сообщает Autocar, Evoque и Velar останутся в производстве в течение 2027 года, однако обе модели приближаются к завершению жизненного цикла.

После этого модельный ряд бренда будет состоять из трех автомобилей: будущего Range Rover GT, Range Rover Sport и полноразмерного Range Rover. GT и Sport должны стать двумя разными по концепции, но близкими по цене начальными предложениями марки.

Ставка на более дорогие модели

Глава Range Rover Мартин Лимперт объяснил, что изменение связано со стратегией JLR House of Brands. В ее рамках Range Rover, Defender и Discovery позиционируются как отдельные марки. Range Rover сосредоточится на верхнем сегменте рынка, тогда как более доступные модели должны представлять Defender и Discovery.

Сейчас Evoque в Великобритании стоит от чуть менее 40 тысяч фунтов стерлингов, а Velar — от менее чем 60 тысяч фунтов. В будущем эти ценовые сегменты должны охватывать модели Defender и Discovery.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Электрический Range Rover GT

Range Rover GT планируют запустить в начале 2027 года. Это будет ориентированная преимущественно на дороги модель с силуэтом, близким к седану, созданная на новой платформе EMA, которая прежде всего рассчитана на электромобили. Производство наладят в Хейлвуде, где сейчас выпускают Evoque и Discovery Sport.

На старте GT будет электромобилем стоимостью около 100 тысяч фунтов стерлингов. Позднее должны появиться гибридные версии, которые, по ожиданиям Autocar, могут снизить стартовую цену примерно до 90 тысяч фунтов. Лимперт также подчеркнул, что GT не задумывался как замена Velar: это отдельная модель, которая будет сочетать дорожную направленность с внедорожными возможностями Land Rover.

Discovery Sport завершит производство в декабре, чтобы освободить место для GT. Платформу EMA и производственную линию в Мерсисайде также будет использовать будущий Defender Sport.

Читай нас в