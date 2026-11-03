Range Rover不会推出Evoque和Velar的继任车型——Autocar

在英国，Range Rover不准备在Evoque和Velar于本十年末停产后为这两款车型推出继任者。正如Autocar报道，Evoque和Velar将持续生产至2027年，但两款车型都已接近其生命周期的结束。

此后，该品牌的产品阵容将由三款车型组成：未来的Range Rover GT、Range Rover Sport以及全尺寸Range Rover。GT和Sport将成为该品牌两款理念不同、但价格相近的入门级产品。

押注更昂贵的车型

Range Rover负责人Martin Limpert解释称，这一变化与JLR的House of Brands战略有关。在该战略下，Range Rover、Defender和Discovery被定位为独立品牌。Range Rover将专注于高端市场，而更亲民的车型将由Defender和Discovery代表。

目前，Evoque在英国的起售价略低于4万英镑，Velar的起售价则低于6万英镑。未来，这些价格区间将由Defender和Discovery车型覆盖。

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纯电动Range Rover GT

Range Rover GT计划于2027年初推出。这将是一款主要面向公路驾驶的车型，拥有接近轿车的轮廓，基于全新的EMA平台打造；该平台主要面向电动车。生产将安排在Halewood进行，目前Evoque和Discovery Sport就在这里生产。

GT在上市初期将是一款售价约10万英镑的电动车。预计随后将推出混合动力版本，Autocar预计这可能将起售价降至约9万英镑。Limpert还强调，GT并非被设想为Velar的替代车型：它是一款独立车型，将把公路导向特性与Land Rover的越野能力结合起来。

Discovery Sport将于12月结束生产，以腾出空间供GT生产。未来的Defender Sport也将使用EMA平台和位于Merseyside的生产线。

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