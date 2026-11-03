W Wielkiej Brytanii Range Rover nie przygotowuje następców modeli Evoque i Velar, gdy ich produkcja zakończy się pod koniec obecnej dekady. Jak informuje Autocar, Evoque i Velar pozostaną w produkcji przez cały 2027 rok, jednak oba modele zbliżają się do końca swojego cyklu życia.

Po tym gama marki będzie składać się z trzech samochodów: przyszłego Range Rovera GT, Range Rovera Sport i pełnowymiarowego Range Rovera. GT i Sport mają stać się dwiema różnymi koncepcyjnie, ale zbliżonymi cenowo podstawowymi propozycjami marki.

Stawka na droższe modele

Szef Range Rovera Martin Limpert wyjaśnił, że zmiana jest związana ze strategią JLR House of Brands. W jej ramach Range Rover, Defender i Discovery są pozycjonowane jako odrębne marki. Range Rover skoncentruje się na górnym segmencie rynku, podczas gdy bardziej przystępne modele mają reprezentować Defender i Discovery.

Obecnie Evoque w Wielkiej Brytanii kosztuje od nieco mniej niż 40 tys. funtów szterlingów, a Velar — od mniej niż 60 tys. funtów. W przyszłości te segmenty cenowe mają być obsługiwane przez modele Defendera i Discovery.

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Elektryczny Range Rover GT

Premiera Range Rovera GT jest planowana na początek 2027 roku. Będzie to model zorientowany przede wszystkim na jazdę po drogach, o sylwetce zbliżonej do sedana, zbudowany na nowej platformie EMA, która jest przede wszystkim przeznaczona dla samochodów elektrycznych. Produkcja zostanie uruchomiona w Halewood, gdzie obecnie wytwarzane są Evoque i Discovery Sport.

Na początku GT będzie samochodem elektrycznym w cenie około 100 tys. funtów szterlingów. Później mają pojawić się wersje hybrydowe, które według oczekiwań Autocara mogą obniżyć cenę wyjściową do około 90 tys. funtów. Limpert podkreślił również, że GT nie został pomyślany jako następca Velara: to odrębny model, który połączy drogowe ukierunkowanie z terenowymi możliwościami Land Rovera.

Discovery Sport zakończy produkcję w grudniu, aby zrobić miejsce dla GT. Platforma EMA i linia produkcyjna w Merseyside będą również wykorzystywane przez przyszłego Defendera Sport.

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