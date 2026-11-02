Ceny wyjściowe kilku podstawowych wersji elektrycznego crossovera Cadillac Optiq na rok modelowy 2027 zostały obniżone. Wersja Optiq Luxury z napędem na tylne koła kosztuje teraz 51 790 dolarów, czyli o 905 dolarów mniej niż wcześniej ogłoszona cena. O aktualizacji cennika informuje Electrek.

Wersja Luxury z napędem na wszystkie koła kosztuje od 55 290 dolarów, również o 905 dolarów mniej niż wcześniej podawano. W przypadku wersji Sport cena zaczyna się od 52 395 dolarów za odmianę z napędem na tylne koła i od 55 895 dolarów za odmianę z napędem na wszystkie koła; w obu przypadkach obniżka wynosi 900 dolarów.

Ceny podstawowych wersji wyposażenia

Ceny droższych wersji Premium Luxury, Premium Sport i V-Series pozostały na wcześniej ogłoszonym poziomie. Premium Luxury z napędem na tylne koła kosztuje od 54 995 dolarów, a Premium Sport — od 55 995 dolarów. Wysokowydajna wersja Optiq-V z napędem na wszystkie koła kosztuje od 69 295 dolarów.

Dopłata za napęd na wszystkie koła wynosi 3500 dolarów. Wersje Premium Luxury i Premium Sport dodatkowo mają wyświetlacz przezierny, wentylowane przednie fotele z podparciem lędźwiowym i funkcją masażu, a także roletę przestrzeni bagażowej.

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Zasięg i wyposażenie

Według Cadillaca wersje Optiq 2027 z napędem na tylne koła mogą przejechać do 317 mil, czyli około 510 km, bez ładowania. W przypadku wersji z napędem na wszystkie koła deklarowany zasięg wynosi do 303 mil, około 488 km. Optiq-V ma zasięg do 275 mil, czyli około 443 km.

Wszystkie wersje modelu są wyposażone w 33-calowy ekran systemu informacyjno-rozrywkowego Horizon Display, system audio AKG Studio z 19 głośnikami, system wspomagania kierowcy Super Cruise oraz złącze ładowania NACS. W trybie Velocity MaX Optiq-V, według szacunków Cadillaca, rozwija 650 KM i 519 lb-ft momentu obrotowego.

Optiq trafił na rynek w 2025 roku jako podstawowy elektryczny model Cadillaca. W roku modelowym 2026 crossover otrzymał układ napędowy na tylne koła i stał się pierwszym pojazdem elektrycznym General Motors ze zintegrowanym portem NACS.

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