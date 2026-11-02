Стартовые цены на несколько базовых версий электрического кроссовера Cadillac Optiq 2027 модельного года снизились. Стоимость заднеприводного Optiq Luxury теперь составляет $51 790 — на $905 меньше ранее объявленной цены. Об обновлении прайс-листа сообщает Electrek.

Версия Luxury с полным приводом стоит от $55 290 — также на $905 дешевле, чем было заявлено ранее. Для комплектации Sport цена начинается от $52 395 за заднеприводную модификацию и от $55 895 за полноприводную; в обоих случаях снижение составляет $900.

Цены на базовые комплектации

Цены на более дорогие версии Premium Luxury, Premium Sport и V-Series остались на ранее объявленном уровне. Заднеприводный Premium Luxury стоит от $54 995, Premium Sport — от $55 995. Высокопроизводительная полноприводная версия Optiq-V стартует от $69 295.

Доплата за полный привод составляет $3 500. Комплектации Premium Luxury и Premium Sport дополнительно имеют проекционный дисплей, вентилируемые передние сиденья с поясничной поддержкой и функцией массажа, а также шторку багажного отделения.

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Запас хода и оснащение

По данным Cadillac, заднеприводные модификации Optiq 2027 могут проехать до 317 миль, или примерно 510 км, без подзарядки. Для версий с полным приводом заявленный запас хода составляет до 303 миль, примерно 488 км. Optiq-V имеет запас хода до 275 миль, или около 443 км.

Все версии модели оснащаются 33-дюймовым информационно-развлекательным дисплеем Horizon Display, аудиосистемой AKG Studio с 19 динамиками, системой помощи водителю Super Cruise и разъемом NACS для зарядки. В режиме Velocity MaX Optiq-V, по оценке Cadillac, развивает 650 л. с. и 519 фунт-футов крутящего момента.

Optiq вышел на рынок в 2025 году как начальная электрическая модель Cadillac. Для 2026 модельного года кроссовер получил заднеприводную силовую установку и стал первым электромобилем General Motors со встроенным портом NACS.

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