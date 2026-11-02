Стартова ціна Cadillac Optiq 2027 знизилася до $51 790 — Electrek

Стартові ціни на кілька базових версій електричного кросовера Cadillac Optiq 2027 модельного року знизилися. Вартість задньопривідного Optiq Luxury тепер становить $51 790 — на $905 менше за раніше оголошену ціну. Про оновлення прайс-листа повідомляє Electrek.

Версія Luxury з повним приводом коштує від $55 290 — також на $905 дешевше, ніж було заявлено раніше. Для комплектації Sport ціна починається від $52 395 за задньопривідну модифікацію та від $55 895 за повнопривідну; в обох випадках зниження становить $900.

Ціни на базові комплектації

Ціни на дорожчі версії Premium Luxury, Premium Sport і V-Series залишилися на раніше оголошеному рівні. Задньопривідний Premium Luxury коштує від $54 995, Premium Sport — від $55 995. Високопродуктивна повнопривідна версія Optiq-V стартує від $69 295.

Доплата за повний привід становить $3 500. Комплектації Premium Luxury та Premium Sport додатково мають проєкційний дисплей, вентильовані передні сидіння з поперековою підтримкою та функцією масажу, а також шторку багажного відділення.

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Запас ходу та оснащення

За даними Cadillac, задньопривідні модифікації Optiq 2027 можуть проїхати до 317 миль, або приблизно 510 км, без підзарядки. Для версій із повним приводом заявлений запас ходу становить до 303 миль, приблизно 488 км. Optiq-V має запас ходу до 275 миль, або близько 443 км.

Усі версії моделі оснащують 33-дюймовим інформаційно-розважальним дисплеєм Horizon Display, аудіосистемою AKG Studio з 19 динаміками, системою допомоги водієві Super Cruise та роз’ємом NACS для заряджання. У режимі Velocity MaX Optiq-V, за оцінкою Cadillac, розвиває 650 к. с. і 519 фунт-футів крутного моменту.

Optiq вийшов на ринок у 2025 році як початкова електрична модель Cadillac. Для 2026 модельного року кросовер отримав задньопривідну силову установку та став першим електромобілем General Motors із вбудованим портом NACS.

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