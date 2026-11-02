2027款凯迪拉克Optiq起售价降至51,790美元——Electrek

2027款电动跨界车凯迪拉克Optiq的多款入门版本起售价已下调。后轮驱动版Optiq Luxury现售价为51,790美元，较此前公布的价格低905美元。Electrek报道了此次价目表更新。

全轮驱动版Luxury起售价为55,290美元，也比此前公布的价格低905美元。Sport配置的后轮驱动版起售价为52,395美元，全轮驱动版起售价为55,895美元；两种版本的降价幅度均为900美元。

入门配置价格

更高价的Premium Luxury、Premium Sport和V-Series版本价格维持在此前公布的水平。后轮驱动版Premium Luxury起售价为54,995美元，Premium Sport起售价为55,995美元。高性能全轮驱动版Optiq-V起售价为69,295美元。

全轮驱动的加价为3,500美元。Premium Luxury和Premium Sport配置还配备抬头显示器、带腰部支撑和按摩功能的前排通风座椅，以及行李厢遮帘。

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续航里程与配置

据凯迪拉克数据，2027款Optiq后轮驱动版本单次充电续航里程可达317英里，约510公里。全轮驱动版本的官方续航里程可达303英里，约488公里。Optiq-V的续航里程可达275英里，约443公里。

该车型所有版本均配备33英寸Horizon Display信息娱乐屏幕、拥有19个扬声器的AKG Studio音响系统、Super Cruise驾驶辅助系统以及NACS充电接口。在Velocity MaX模式下，凯迪拉克估计Optiq-V可输出650马力和519磅英尺扭矩。

Optiq于2025年上市，作为凯迪拉克的入门级电动车型。2026款时，这款跨界车获得后轮驱动动力系统，并成为通用汽车首款配备内置NACS接口的电动车。

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