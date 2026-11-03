Jeep在美国拉斯维加斯举行的SEMA 2026展会上发布了Wrangler Scrambler SRT概念车——一款配备实用货斗、6.4升Hemi V8发动机和独立前悬架的双门皮卡。据Motor1报道，这是Jeep首次为一款名为Wrangler的车型打造这种前悬架结构。

发动机与皮卡车身

这款概念车搭载6.4升Hemi V8发动机，最大功率为470马力，峰值扭矩为470磅英尺。与此前一些基于Wrangler打造的概念展示车不同，Scrambler SRT的后部配有可实际使用的货斗。

Scrambler这一名称源自Jeep的一款历史皮卡。车内安装了可翻折的辅助座椅，乘客可以将其转向前方或货斗一侧。这种布局旨在将该车用作沙漠赛事期间的保障车辆。

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用于高速越野的悬架

Scrambler SRT的独立前悬架是在越野赛车手凯西·柯里的参与下开发的。其前悬架行程为14英寸，后悬架行程为15英寸。Jeep表示，新结构应能改善高速行驶时的稳定性、转向精度和车轮控制。

后轴按照Trophy Truck赛车的原则打造，这类赛车旨在承受高速穿越崎岖地形时的反复冲击。该概念车还配备了37英寸轮胎。同时，Jeep尚未宣布Scrambler SRT将进行量产，也未确认未来车型是否会采用独立前悬架或V8发动机。

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