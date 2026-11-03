Jeep zaprezentował na targach SEMA 2026 w Las Vegas w USA koncept Wrangler Scrambler SRT — dwudrzwiowy pickup z funkcjonalną skrzynią ładunkową, silnikiem Hemi V8 o pojemności 6,4 litra oraz niezależnym przednim zawieszeniem. Według Motor1, jest to pierwszy samochód noszący nazwę Wrangler, dla którego Jeep stworzył taką konstrukcję przedniego zawieszenia.

Silnik i nadwozie pickupa

Koncept wyposażono w 6,4-litrowy silnik Hemi V8 o mocy 470 koni mechanicznych i momencie obrotowym 470 funtostóp. W przeciwieństwie do niektórych wcześniejszych samochodów pokazowych opartych na Wranglerze, tylna część Scramblera SRT ma nadającą się do użytku skrzynię ładunkową.

Nazwa Scrambler nawiązuje do historycznego pickupa Jeepa. W kabinie zamontowano składane dodatkowe siedzenia, które pasażerowie mogą obrócić przodem do kierunku jazdy lub w stronę skrzyni ładunkowej. Taki układ jest przeznaczony do wykorzystywania samochodu jako pojazdu wsparcia podczas wyścigów na pustyni.

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Zawieszenie do szybkiej jazdy w terenie

Niezależne przednie zawieszenie dla Scramblera SRT opracowano z udziałem kierowcy terenowego Caseya Curriego. Zapewnia ono 14 cali skoku z przodu, podczas gdy tylne zawieszenie ma 15 cali skoku. Jeep oświadczył, że nowy układ ma poprawić stabilność przy wysokiej prędkości, precyzję kierowania i kontrolę nad kołami.

Tylna oś została wykonana zgodnie z zasadami stosowanymi w wyścigowych Trophy Truckach, przystosowanych do wielokrotnych uderzeń podczas szybkiej jazdy po nierównym terenie. Koncept otrzymał także 37-calowe opony. Jednocześnie Jeep nie ogłosił seryjnej produkcji Scramblera SRT ani nie potwierdził, czy w przyszłym modelu pojawią się niezależne przednie zawieszenie lub V8.

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