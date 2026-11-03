Jeep представил на выставке SEMA 2026 в Лас-Вегасе, США, концепт Wrangler Scrambler SRT — двухдверный пикап с функциональной грузовой платформой, 6,4-литровым двигателем Hemi V8 и независимой передней подвеской. По данным Motor1, это первый автомобиль с названием Wrangler, для которого Jeep создал такую конструкцию передней подвески.

Двигатель и кузов пикапа

Концепт оснащён 6,4-литровым Hemi V8 мощностью 470 лошадиных сил и крутящим моментом 470 фунт-футов. В отличие от некоторых предыдущих шоу-каров на базе Wrangler, задняя часть Scrambler SRT имеет пригодную для использования грузовую платформу.

Название Scrambler отсылает к историческому пикапу Jeep. В салоне установили откидные вспомогательные сиденья, которые пассажиры могут развернуть вперёд или к грузовой платформе. Такая компоновка ориентирована на использование автомобиля в качестве машины сопровождения во время заездов в пустыне.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Подвеска для скоростного бездорожья

Независимую переднюю подвеску для Scrambler SRT разработали при участии гонщика по бездорожью Кейси Карри. Она обеспечивает 14 дюймов хода спереди, тогда как задняя подвеска имеет 15 дюймов хода. В Jeep заявили, что новая схема должна улучшить устойчивость на высокой скорости, точность рулевого управления и контроль над колёсами.

Задняя ось выполнена по принципам гоночных Trophy Truck, рассчитанных на многократные удары во время скоростного движения по пересечённой местности. Концепт также получил 37-дюймовые шины. При этом Jeep не объявлял о серийном производстве Scrambler SRT и не подтвердил, появятся ли в будущей модели независимая передняя подвеска или V8.

Читай нас в