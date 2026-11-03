W Singapurze dane o lokalizacji pojazdów z nowego systemu elektronicznych opłat drogowych ERP 2 będą mogły być wykorzystywane przez organy ścigania i policję podczas postępowań karnych. Poinformowała o tym w parlamencie starsza minister stanu ds. transportu Sun Xueling, podaje Channel NewsAsia.

Dane dla organów ścigania

Według urzędniczki ERP 2 jest przede wszystkim przeznaczony do pobierania opłat za korzystanie z dróg, ale będzie również obsługiwać inne funkcje związane z pojazdami, w tym kontrolę przestrzegania przepisów i regulacji.

Dane dotyczące poszczególnych pojazdów będą agregowane i anonimizowane podczas przekazywania do wewnętrznego systemu singapurskiego Zarządu Transportu Lądowego na potrzeby planowania ruchu i zarządzania nim. Jednocześnie, gdy do celów egzekwowania prawa konieczne będzie zidentyfikowanie konkretnego pojazdu, urząd może uzyskać dane geolokalizacyjne z czujników i systemów.

Sun Xueling zaznaczyła, że Zarząd Transportu Lądowego już pozyskiwał takie dane, aby przeciwdziałać poważnym naruszeniom, w tym nielegalnym transgranicznym usługom taksówkowym, a także wykrywać pojazdy wyrejestrowane.

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Warunki dostępu i uruchomienie

Dane ERP 2 będą podlegać obowiązującym wymogom prawnym. W szczególności, zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, policja może żądać udostępnienia informacji na potrzeby dochodzenia karnego. Wykorzystanie i udostępnianie danych do innych dozwolonych celów będą regulowane zasadami zarządzania danymi w sektorze publicznym, obejmującymi środki ochrony danych i zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi.

Starszy minister stanu ds. wewnętrznych Goh Pei Ming oświadczył, że agencje Home Team planują od stycznia 2027 roku wykorzystywać dane ERP 2 do zapobiegania, wykrywania i odstraszania od przestępstw, a także do ich wykrywania. Jak powiedział, policja będzie przechowywać dane dotyczące konkretnego pojazdu tak długo, jak będzie to konieczne do zakończenia dochodzenia lub postępowania sądowego.

ERP 2 będzie działać w oparciu o technologię globalnego systemu nawigacji satelitarnej. Wszystkie pojazdy zarejestrowane w Singapurze muszą być wyposażone w urządzenie pokładowe ERP 2, aby poruszać się po drogach publicznych. Kraj stopniowo rezygnuje z fizycznych bramek poboru opłat przed uruchomieniem nowego systemu w styczniu 2027 roku.

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