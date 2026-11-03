在新加坡，新电子道路收费系统ERP 2中的车辆位置数据可由执法机构和警方在刑事调查中使用。交通部高级政务部长孙雪玲在议会作出上述表示，Channel NewsAsia报道。

用于执法的数据

这名官员表示，ERP 2主要用于征收道路使用费，但也将支持其他与车辆相关的功能，包括监督法律和规则的遵守情况。

在传输至新加坡陆路交通管理局的内部系统用于交通规划和管理时，单个车辆的数据将被汇总和匿名化。同时，当执法需要识别特定车辆时，该机构可从传感器和系统获取地理位置数据。

孙雪玲指出，陆路交通管理局已获取过此类数据，以打击严重违法行为，包括非法跨境出租车服务，并识别已注销登记的车辆。

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访问条件和启用

ERP 2数据将受现有法律要求约束。尤其是，根据《刑事诉讼法》，警方可要求提供用于刑事调查的信息。将依据公共部门数据管理规则，把数据用于其他获准用途及进行数据共享，并采取数据保护措施和防止未经授权访问的措施。

内政部高级政务部长吴培铭表示，Home Team机构计划从2027年1月起使用ERP 2数据，以预防、发现和遏制犯罪，并侦破犯罪。他表示，警方将保存特定车辆的数据，直至完成调查或司法程序所需的期限结束。

ERP 2将基于全球导航卫星系统技术运行。所有在新加坡注册的车辆均须配备ERP 2车载设备，方可在公共道路上行驶。在新系统于2027年1月启用前，该国正逐步淘汰实体道路收费门架。

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