В Сингапуре данные о местоположении транспортных средств из новой системы электронного дорожного сбора ERP 2 смогут использовать правоохранительные органы и полиция в ходе уголовных расследований. Об этом в парламенте заявила старший государственный министр транспорта Сунь Сюэлинь, сообщает Channel NewsAsia.

Данные для правоприменения

По словам чиновницы, ERP 2 прежде всего предназначена для взимания платы за пользование дорогами, но также будет поддерживать другие функции, связанные с автотранспортом, включая контроль за соблюдением законов и правил.

Данные об отдельных транспортных средствах будут агрегироваться и обезличиваться при передаче во внутреннюю систему Управления наземного транспорта Сингапура для планирования и управления дорожным движением. В то же время, когда для правоприменения необходимо идентифицировать конкретное транспортное средство, ведомство может получить данные геолокации от датчиков и систем.

Сунь Сюэлинь отметила, что Управление наземного транспорта уже получало такие данные для противодействия серьезным нарушениям, включая незаконные трансграничные услуги такси, а также для выявления снятых с регистрации транспортных средств.

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Условия доступа и запуск

Данные ERP 2 будут подпадать под действующие законодательные требования. В частности, согласно Уголовно-процессуальному кодексу полиция может потребовать предоставления информации для уголовного расследования. Использование и обмен данными для других разрешенных целей будут регулироваться правилами управления данными государственного сектора с мерами защиты данных и предотвращения несанкционированного доступа.

Старший государственный министр внутренних дел Го Пей Мин заявил, что ведомства Home Team планируют с января 2027 года использовать данные ERP 2 для предотвращения, выявления и сдерживания преступлений, а также для их раскрытия. По его словам, полиция будет хранить данные о конкретном транспортном средстве столько, сколько необходимо для завершения расследования или судебного производства.

ERP 2 будет работать на основе технологии глобальной навигационной спутниковой системы. Все транспортные средства, зарегистрированные в Сингапуре, должны быть оснащены бортовым устройством ERP 2 для движения по дорогам общего пользования. Страна постепенно отказывается от физических порталов дорожного сбора перед запуском новой системы в январе 2027 года.

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