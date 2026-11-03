Влада Сінгапуру підтвердила доступ поліції до даних ERP 2 — Channel NewsAsia

У Сінгапурі дані про місцезнаходження транспортних засобів із нової системи електронного дорожнього збору ERP 2 зможуть використовувати правоохоронні органи та поліція під час кримінальних розслідувань. Про це в парламенті заявила старша державна міністерка транспорту Сунь Сюелін, повідомляє Channel NewsAsia.

Дані для правозастосування

За словами посадовиці, ERP 2 насамперед призначена для стягнення плати за користування дорогами, але також підтримуватиме інші функції, пов’язані з автотранспортом, зокрема контроль за дотриманням законів і правил.

Дані про окремі транспортні засоби агрегуватимуть і знеособлюватимуть під час передавання до внутрішньої системи Управління наземного транспорту Сінгапуру для планування та управління дорожнім рухом. Водночас коли для правозастосування потрібно ідентифікувати конкретний транспортний засіб, відомство може отримати дані геолокації із сенсорів і систем.

Сунь Сюелін зазначила, що Управління наземного транспорту вже отримувало такі дані для протидії серйозним порушенням, зокрема незаконним транскордонним послугам таксі, а також для виявлення транспортних засобів, знятих з реєстрації.

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Умови доступу та запуск

Дані ERP 2 підпадатимуть під чинні законодавчі вимоги. Зокрема, відповідно до Кримінально-процесуального кодексу поліція може вимагати надання інформації для кримінального розслідування. Використання та обмін даними для інших дозволених цілей регулюватимуться правилами управління даними державного сектору із заходами захисту даних і запобігання несанкціонованому доступу.

Старший державний міністр внутрішніх справ Го Пей Мін заявив, що відомства Home Team планують із січня 2027 року використовувати дані ERP 2 для запобігання, виявлення та стримування злочинів, а також для їх розкриття. За його словами, поліція зберігатиме дані щодо конкретного транспортного засобу стільки, скільки потрібно для завершення розслідування або судового провадження.

ERP 2 працюватиме на основі технології глобальної навігаційної супутникової системи. Усі транспортні засоби, зареєстровані в Сінгапурі, мають бути обладнані бортовим пристроєм ERP 2 для руху дорогами загального користування. Країна поступово відмовляється від фізичних порталів дорожнього збору перед запуском нової системи у січні 2027 року.

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