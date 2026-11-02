BMW planuje od 2027 roku uruchomić w Niemczech system wspomagania kierowcy z prowadzeniem nawigacyjnym do jazdy po ulicach miejskich. Będzie on mógł kierować pojazdem, przyspieszać i zwalniać zarówno na autostradach, jak i w mieście, informuje The Verge. Po uruchomieniu w Niemczech firma planuje rozszerzyć dostępność tej funkcji na inne rynki.

Możliwości systemu

W ruchu miejskim asystent będzie pomagał zmieniać pas ruchu, wykonywać skręty, przepuszczać inne samochody i pokonywać ronda. System będzie wykorzystywał wbudowaną nawigację GPS samochodu.

Jest to system wspomagania kierowcy drugiego poziomu automatyzacji. Kierowca musi obserwować drogę i być gotowy w każdej chwili przejąć kontrolę. Na autostradach BMW pozwoli zdjąć ręce z kierownicy, jednak na drogach lokalnych kierowca musi trzymać kierownicę.

Aktualizacje i zatwierdzenie

Według BMW wymagane kamery i czujniki są już zainstalowane w modelach 3 Series, 7 Series, X5, iX3 i iX4. Firma planuje aktywować tę funkcję za pomocą bezprzewodowej aktualizacji oprogramowania.

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BMW twierdzi, że system będzie zgodny z nowymi europejskimi przepisami bezpieczeństwa, które po raz pierwszy pozwalają pojazdom proponować i wykonywać zautomatyzowane manewry na drogach miejskich. Według firmy niezależni eksperci przetestowali już rozwiązanie i potwierdzili jego zgodność ze standardami technicznymi. Ostateczne zatwierdzenie przez władze jest oczekiwane na początku 2027 roku.

Odpowiedzialność kierowcy

BMW podkreśla, że jego system będzie działał razem z kierowcą: będzie on mógł w każdej chwili interweniować, kierując, hamując lub przyspieszając, bez wyłączania funkcji. Samochód będzie także pokazywał za pomocą wyświetlacza przeziernego i trójwymiarowej mapy, co widzi i jakie działania wykonuje asystent.

Jednocześnie wraz z upowszechnianiem się częściowo zautomatyzowanych systemów badacze bezpieczeństwa wyrażają obawy dotyczące uwagi kierowców i ryzyka wypadków. BMW, podobnie jak Tesla ze swoim systemem Full Self-Driving, podkreśla, że odpowiedzialność za prowadzenie samochodu w mieście pozostaje po stronie kierowcy.

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