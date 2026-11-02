宝马计划从2027年起在德国推出一套带导航引导的驾驶辅助系统，用于在城市街道行驶。The Verge报道称，该系统将能够在高速公路和城市道路上操控车辆、加速和减速。在德国推出后，该公司计划将该功能的可用范围扩大至其他市场。

系统功能

在城市交通中，该辅助系统将帮助变更车道、转弯、让行其他车辆以及通过环岛。该系统将使用车辆内置的GPS导航。

这是一套自动化等级为第二级的驾驶辅助系统。驾驶员必须关注道路，并随时准备接管控制。在高速公路上，宝马将允许驾驶员双手离开方向盘，但在地方道路上，驾驶员必须握住方向盘。

更新与批准

宝马表示，所需的摄像头和传感器已安装在3 Series、7 Series、X5、iX3和iX4车型中。该公司计划通过无线软件更新激活该功能。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

宝马称，该系统将符合新的欧洲安全规定，这些规定首次允许车辆在城市道路上提出并执行自动化操作。据该公司称，独立专家已测试该解决方案，并确认其符合技术标准。预计当局将在2027年初作出最终批准。

驾驶员责任

宝马强调，其系统将与驾驶员协同工作：驾驶员可随时通过转向、制动或加速进行干预，而无需关闭该功能。车辆还将通过抬头显示器和三维地图展示其看到的内容以及辅助系统正在执行的操作。

与此同时，随着部分自动化系统的普及，安全研究人员对驾驶员注意力和事故风险表示担忧。宝马与配备Full Self-Driving系统的特斯拉一样强调，在城市中驾驶车辆的责任仍由驾驶员承担。

关注我们在