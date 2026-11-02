BMW планирует с 2027 года запустить в Германии систему помощи водителю с навигационным сопровождением для движения по городским улицам. Она сможет управлять автомобилем, ускоряться и замедляться как на автомагистралях, так и в городе, сообщает The Verge. После запуска в Германии компания планирует расширить доступность функции на другие рынки.

Возможности системы

В городском движении ассистент будет помогать менять полосу, выполнять повороты, пропускать другие автомобили и проезжать круговые перекрестки. Система будет использовать встроенную GPS-навигацию автомобиля.

Это система помощи водителю второго уровня автоматизации. Водитель должен следить за дорогой и быть готовым в любой момент взять управление на себя. На автомагистралях BMW позволит убрать руки с руля, однако на местных дорогах водитель должен держать руль.

Обновления и одобрение

По данным BMW, необходимые камеры и сенсоры уже установлены в моделях 3 Series, 7 Series, X5, iX3 и iX4. Компания планирует активировать функцию с помощью беспроводного обновления программного обеспечения.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

BMW заявляет, что система будет соответствовать новым европейским правилам безопасности, которые впервые позволяют автомобилям предлагать и выполнять автоматизированные маневры на городских дорогах. По данным компании, независимые эксперты уже протестировали решение и подтвердили его соответствие техническим стандартам. Окончательное одобрение властей ожидается в начале 2027 года.

Ответственность водителя

BMW подчеркивает, что ее система будет работать вместе с водителем: он сможет в любой момент вмешаться, управляя рулем, тормозя или ускоряясь, без отключения функции. Автомобиль также будет показывать через проекционный дисплей и трехмерную карту, что он видит и какие действия выполняет ассистент.

В то же время с распространением частично автоматизированных систем исследователи безопасности выражают обеспокоенность вниманием водителей и риском аварий. BMW, как и Tesla с ее системой Full Self-Driving, подчеркивает, что ответственность за управление автомобилем в городе остается на водителе.

Читай нас в