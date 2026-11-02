BMW запустить у Німеччині міський асистент водіння у 2027 році — The Verge

BMW планує з 2027 року запустити в Німеччині систему допомоги водієві з навігаційним супроводом для руху міськими вулицями. Вона зможе кермувати, прискорювати та сповільнювати автомобіль як на автомагістралях, так і в місті, повідомляє The Verge. Після старту в Німеччині компанія планує розширити доступність функції на інші ринки.

Можливості системи

У межах міського руху асистент допомагатиме змінювати смугу, виконувати повороти, пропускати інші автомобілі та проїжджати кругові перехрестя. Система використовуватиме вбудовану GPS-навігацію автомобіля.

Це система допомоги водієві другого рівня автоматизації. Водій має стежити за дорогою та бути готовим у будь-яку мить перебрати керування. На автомагістралях BMW дозволятиме прибирати руки з керма, але на місцевих дорогах водій повинен тримати кермо.

Оновлення та погодження

За даними BMW, потрібні камери й сенсори вже встановлені в моделях 3 Series, 7 Series, X5, iX3 та iX4. Компанія планує активувати функцію за допомогою бездротового оновлення програмного забезпечення.

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BMW заявляє, що система відповідатиме новим європейським правилам безпеки, які вперше дозволяють автомобілям пропонувати та виконувати автоматизовані маневри на міських дорогах. За даними компанії, незалежні експерти вже протестували рішення та підтвердили його відповідність технічним стандартам. Остаточне схвалення органів влади очікується на початку 2027 року.

Відповідальність водія

BMW наголошує, що її система працюватиме разом із водієм: він зможе в будь-який момент втрутитися кермуванням, гальмуванням чи прискоренням без вимкнення функції. Автомобіль також показуватиме через проєкційний дисплей і тривимірну карту, що він бачить і які дії виконує асистент.

Водночас із поширенням частково автоматизованих систем дослідники безпеки висловлюють занепокоєння щодо уваги водіїв і ризику аварій. BMW, як і Tesla з її системою Full Self-Driving, підкреслює, що відповідальність за керування автомобілем у місті залишається на водієві.

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