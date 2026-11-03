W Singapurze większość uczestników konsultacji publicznych poparła proponowany system rabatów i dopłat do ceny Certificate of Entitlement (COE). Najwięcej respondentów wybrało model z pięcioma przedziałami cenowymi, informuje Channel NewsAsia.

Minister transportu Jeffrey Siow oświadczył w parlamencie 3 listopada, że singapurski Urząd Transportu Lądowego nadal analizuje propozycje zgłoszone po zakończeniu konsultacji. Ostateczne zmiany w systemie nie zostały jeszcze zatwierdzone.

Rabaty i dopłaty

Władze proponują połączenie obecnych kategorii COE A i B w jedną kategorię dla samochodów osobowych oraz wprowadzenie systemu rabatów i dopłat. Modele o niższej otwartej wartości rynkowej otrzymywałyby rabat od ceny COE, natomiast w przypadku droższych samochodów obowiązywałaby dopłata.

Urząd rozważa warianty z trzema lub pięcioma przedziałami cenowymi. W obu modelach najwyższy rabat i najwyższa dopłata wyniosłyby 15 tys. dolarów singapurskich, a różnica między nimi mogłaby sięgnąć 30 tys. dolarów singapurskich. Celem propozycji jest utrzymanie stałej różnicy cen premii COE między samochodami masowymi a droższymi, przy czym same premie nadal byłyby ustalane przez rynek.

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Pojazdy elektryczne i wsparcie dla rodzin

Według Siowa upowszechnienie pojazdów elektrycznych osłabiło podział między obecnymi kategoriami A i B. Producenci i warsztaty mogą za pomocą oprogramowania zmieniać moc wyjściową pojazdów elektrycznych, przez co ten sam model może spełniać wymogi różnych kategorii COE. W rezultacie premie kategorii A kilkakrotnie przewyższały w tym roku premie kategorii B.

Nie planuje się wprowadzenia odrębnego systemu rabatów i dopłat dla pojazdów elektrycznych, ponieważ nadmiernie skomplikowałoby to mechanizm. Zamiast tego rząd zamierza nadal wspierać upowszechnianie pojazdów elektrycznych poprzez Program Emisji Pojazdów.

Rząd bada również możliwość wprowadzenia grantu transportowego dla rodzin wielodzietnych. Urząd Transportu Lądowego oczekuje, że zakończy przegląd systemu do końca roku i opublikuje wnioski oraz rekomendacje w pierwszej połowie 2027 roku.

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