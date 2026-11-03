В Сингапуре большинство участников общественных консультаций поддержало предложенную систему скидок и доплат к стоимости Certificate of Entitlement (COE). Наибольшее число респондентов предпочло модель с пятью ценовыми группами, сообщает Channel NewsAsia.

Министр транспорта Джеффри Сиоу заявил в парламенте 3 ноября, что Управление наземного транспорта Сингапура всё ещё прорабатывает предложения, поданные после завершения консультаций. Окончательные изменения в системе пока не утверждены.

Скидки и доплаты

Власти предлагают объединить действующие категории COE A и B в одну категорию для легковых автомобилей и ввести систему скидок и доплат. Модели с более низкой открытой рыночной стоимостью будут получать скидку на цену COE, тогда как для более дорогих автомобилей будет предусмотрена доплата.

Управление рассматривает варианты с тремя или пятью ценовыми группами. В обеих моделях наибольшая скидка и наибольшая доплата составят 15 тыс. сингапурских долларов, а разница между ними может достигнуть 30 тыс. сингапурских долларов. Цель предложения — сохранить постоянную разницу в ценах премий COE между массовыми и более дорогими автомобилями, при этом сами премии и дальше будут определяться рынком.

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Электромобили и поддержка семей

По словам Сиоу, распространение электромобилей ослабило разделение между действующими категориями A и B. Производители и мастерские могут с помощью программного обеспечения менять выходную мощность электромобилей, из-за чего одна и та же модель может соответствовать разным категориям COE. В результате премии категории A в этом году несколько раз превышали премии категории B.

Отдельную систему скидок и доплат для электромобилей вводить не планируют, поскольку это чрезмерно усложнило бы механизм. Вместо этого правительство намерено и дальше поддерживать распространение электромобилей через Схему выбросов транспортных средств.

Правительство также изучает возможность транспортного гранта для многодетных семей. Управление наземного транспорта ожидает завершить пересмотр системы до конца года и опубликовать выводы и рекомендации в первой половине 2027 года.

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