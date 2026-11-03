在新加坡，大多数参与公众咨询的人士支持拟议的Certificate of Entitlement（COE）价格折扣和附加费制度。最多受访者倾向于设有五个价格组别的模式，Channel NewsAsia报道。

交通部长徐芳达于11月3日在议会表示，新加坡陆路交通管理局在咨询结束后仍在研究所提交的建议。对该制度的最终调整尚未获批准。

折扣和附加费

当局提议将现有的COE A类和B类合并为一个乘用车类别，并引入折扣和附加费制度。公开市场价值较低的车型将获得COE价格折扣，而较昂贵的汽车则须支付附加费。

该管理局正在考虑设立三个或五个价格组别的方案。在两种模式中，最高折扣和最高附加费均为1.5万新加坡元，两者之间的差额可达3万新加坡元。该提议旨在维持大众车型与较昂贵汽车之间COE溢价的固定价格差，同时溢价本身仍将由市场决定。

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电动汽车与家庭支持

徐芳达表示，电动汽车的普及削弱了现有A类和B类之间的划分。制造商和维修厂可通过软件改变电动汽车的输出功率，因此同一车型可能符合不同的COE类别。因此，A类溢价今年曾数次高于B类溢价。

当局不计划为电动汽车引入单独的折扣和附加费制度，因为这会使机制过于复杂。政府将转而继续通过车辆排放计划支持电动汽车的普及。

政府还在研究为多子女家庭提供交通补助金的可能性。陆路交通管理局预计将在今年年底前完成对该制度的检讨，并在2027年上半年公布结论和建议。

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