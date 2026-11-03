W Chinach we wrześniu 2026 roku elektryczne ciężarówki stanowiły 50,3% wszystkich sprzedanych ciężkich samochodów ciężarowych. W ciągu miesiąca sprzedano 33 100 takich pojazdów, o 37% więcej niż rok wcześniej, podczas gdy cały rynek ciężkich ciężarówek skurczył się o 21%. Informuje o tym Electrek.

W segmencie ciągników siodłowych, wykorzystywanych do przewozu naczep na duże odległości, udział modeli elektrycznych osiągnął we wrześniu 64,5%. Jednocześnie w pierwszych dziewięciu miesiącach roku w kraju sprzedano 226 400 elektrycznych ciężkich ciężarówek, o 64% więcej rok do roku. Ich udział w rynku w tym okresie wyniósł 38,1%.

Sprzedaż rośnie szybciej niż cel rządowy

W 2024 roku ciężarówki wykorzystujące nowe źródła energii stanowiły 13,6% sprzedaży ciężkich ciężarówek o masie od 12 ton w Chinach. W 2025 roku ich sprzedaż niemal się potroiła, do 231 100 sztuk, a udział osiągnął 28,9%.

W grudniu 2025 roku wskaźnik tymczasowo wzrósł do 53,9%, gdy kupujący spieszyli się ze skorzystaniem z dopłat do wymiany pojazdów przed zakończeniem ich obowiązywania oraz przed wprowadzeniem nowych kosztów podatkowych. Do marca udział spadł do około 23%, lecz następnie ponownie zaczął rosnąć.

Wcześniej 11 chińskich organów państwowych wyznaczyło cel: do 2030 roku zwiększyć udział ciężkich ciężarówek wykorzystujących nowe źródła energii w sprzedaży do 40%. Plan zakłada także 1,6 mln takich pojazdów na drogach, 30 tys. km bezemisyjnych korytarzy towarowych oraz około 3 tys. stacji ładowania i wymiany baterii.

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Koszty i wymiana baterii

Według oceny Międzynarodowej Rady Czystego Transportu ICCT i chińskiego centrum CATARC, w sprzyjających warunkach elektryczne ciężarówki są o około 19% tańsze od dieslowskich w przeliczeniu na tonokilometr. Przewaga ta jednak maleje przy niskim rocznym przebiegu lub gdy masa baterii ogranicza ładowność.

CATL rozwija sieć stacji wymiany baterii dla ciężkich ciężarówek. Pod koniec 2025 roku marka Qiji miała około 300 takich stacji i planuje zwiększyć ich liczbę do 900 do końca 2026 roku. Według firmy standaryzowane baterie o pojemności 432 i 513 kWh można wymienić w około pięć minut.

Wpływ na zużycie oleju napędowego

Według prognozy firmy analitycznej Kpler popyt Chin na olej napędowy w 2026 roku zmniejszy się o około 230 tys. baryłek dziennie. Kpler szacuje całkowite wyparcie oleju napędowego przez ciężarówki na skroplony gaz ziemny i ciężarówki elektryczne na 680 tys. baryłek dziennie, z czego około 230 tys. przypada na pojazdy elektryczne.

Elektryczne ciężarówki zwiększają również konkurencję z modelami na skroplony gaz ziemny. Według Kpler w lipcu pojazdy elektryczne stanowiły 47% rejestracji ciężkich ciężarówek, a udział modeli LNG spadł do 11%.

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