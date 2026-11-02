Volvo planuje lokalizację produkcji w USA z powodu ceł — InsideEVs

Volvo ma trudności z osiągnięciem rentowności na rynku amerykańskim i planuje zwiększyć lokalizację produkcji w USA. Zarząd producenta samochodów poinformował o tym podczas prezentacji wyników spółki za trzeci kwartał, podaje InsideEVs.

Cła i nastroje konsumentów

Dyrektor handlowy Volvo Erik Severinson nazwał rynek amerykański trudnym pod względem osiągania zysków. Według niego nastroje konsumentów w USA znajdują się na najniższym poziomie od 50 lat.

Dyrektor generalny Volvo Håkan Samuelsson przyznał, że firma powinna była wcześniej uwzględnić prawdopodobieństwo wprowadzenia ceł oraz potrzebę większej lokalizacji w USA. Zaznaczył, że Volvo pracuje nad rozwiązaniem problemów związanych z cłami, aby wzmocnić swoją pozycję na tym rynku.

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Różne typy układów napędowych

Volvo liczyło na wsparcie sprzedaży elektrycznym crossoverem EX60, który ma konkurować z BMW iX3 i Mercedesem-Benzem GLC Electric. Model napotkał jednak trudności produkcyjne. Firma będzie priorytetowo traktować dostawy EX60 do Europy i na inne rynki, gdzie sprzedaż pojazdów elektrycznych rośnie szybciej, dlatego amerykańscy nabywcy będą musieli dłużej poczekać na ten model.

Samuelsson oświadczył również, że elektryfikacja w USA postępuje wolniej niż w innych częściach świata. Fabryka Volvo w Karolinie Południowej, która obecnie wykorzystuje około 20% mocy i produkuje EX90, a wkrótce także XC60, ma otrzymać przed początkiem następnej dekady kolejny model z kilkoma wariantami układów napędowych. Według szefa samochód musi być elastyczny pod względem wyboru elektrycznego, hybrydowego typu plug-in lub hybrydowego układu napędowego.

Według publikacji Volvo wycofało również z rynku amerykańskiego samochody elektryczne EX30 i EX40, które mogły zapewnić marce znaczne wolumeny sprzedaży.

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