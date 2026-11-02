InsideEVs：沃尔沃计划因关税在美国本地化生产

沃尔沃在美国市场实现盈利面临困难，并计划加强在美国的生产本地化。该汽车制造商管理层在公司第三季度业绩报告期间表示，InsideEVs报道。

关税与消费者情绪

沃尔沃首席商务官埃里克·塞韦林松称，美国市场很难实现盈利。他表示，美国消费者情绪处于50年来的最低水平。

沃尔沃首席执行官霍坎·萨缪尔森承认，公司本应更早考虑到征收关税的可能性以及在美国进一步本地化的必要性。他指出，沃尔沃正在解决与关税相关的问题，以巩固其在这一市场的地位。

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不同类型的动力总成

沃尔沃原计划通过电动跨界车EX60提振销量，该车型将与宝马iX3和梅赛德斯-奔驰GLC Electric竞争。然而，该车型遇到了生产困难。公司将优先向欧洲及其他电动汽车销量增长更快的市场交付EX60，因此美国买家将不得不等待更长时间才能获得该车型。

萨缪尔森还表示，美国的电气化进程比世界其他地区更慢。沃尔沃位于南卡罗来纳州的工厂目前产能利用率约为20%，生产EX90，并且很快也将生产XC60；该工厂将在下一个十年开始前新增一款拥有多种动力总成选项的车型。这位高管表示，该车型必须能够灵活选择纯电、插电式混合动力或混合动力动力总成。

据该媒体报道，沃尔沃还将电动汽车EX30和EX40撤出美国市场，而这两款车本可为该品牌带来可观的销量。

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