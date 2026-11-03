2026年9月，中国电动卡车占所有售出重型卡车的50.3%。当月共售出33,100辆此类车辆，同比增长37%，而重型卡车整体市场下降了21%。Electrek报道。

在用于长途运输半挂车的牵引车细分市场，电动车型的份额9月达到64.5%。与此同时，今年前九个月，中国共售出226,400辆电动重型卡车，同比增长64%。其在此期间的市场份额为38.1%。

销量增长快于政府目标

2024年，在中国，采用新能源的卡车占总质量12吨及以上重型卡车销量的13.6%。2025年，其销量几乎增长至三倍，达到231,100辆，市场份额达到28.9%。

2025年12月，这一比例一度升至53.9%，当时买家赶在车辆置换补贴到期以及新增税务成本实施前享受补贴。到3月，该份额降至约23%，但随后又开始回升。

此前，中国11个政府部门设定目标：到2030年，将新能源重型卡车在销售中的份额提高至40%。该计划还 предусматривает道路上拥有160万辆此类车辆、3万公里零排放货运走廊，以及约3,000座充电站和换电站。

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成本与换电

根据国际清洁交通委员会ICCT和中国汽车技术研究中心CATARC的评估，在有利条件下，按吨公里计算，电动卡车比柴油卡车便宜约19%。不过，在年行驶里程较低或电池重量减少有效载荷时，这一优势会缩小。

CATL正在发展面向重型卡车的换电站网络。截至2025年底，Qiji品牌拥有约300座此类站点，并计划到2026年底将其数量增加至900座。该公司表示，标准化的432千瓦时和513千瓦时电池可在约五分钟内完成更换。

对柴油消费的影响

分析公司Kpler预测，中国2026年对柴油燃料的需求将减少约23万桶/日。Kpler估计，液化天然气卡车和电动卡车对柴油的总替代量为68万桶/日，其中约23万桶/日来自电动车辆。

电动卡车也加剧了与液化天然气车型的竞争。Kpler数据显示，7月电动车辆占重型卡车注册量的47%，而LNG车型的份额降至11%。

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