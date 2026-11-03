В Китае в сентябре 2026 года электрические грузовики составили 50,3% всех проданных тяжелых грузовиков. За месяц было реализовано 33 100 таких машин — на 37% больше, чем годом ранее, тогда как общий рынок тяжелых грузовиков сократился на 21%. Об этом сообщает Electrek.

В сегменте тягачей, используемых для перевозки полуприцепов на дальние расстояния, доля электрических моделей в сентябре достигла 64,5%. В то же время за первые девять месяцев года в стране продали 226 400 электрических тяжелых грузовиков — на 64% больше в годовом измерении. Их доля на рынке за этот период составила 38,1%.

Продажи растут быстрее государственной цели

В 2024 году грузовики на новых источниках энергии составили 13,6% продаж тяжелых грузовиков массой от 12 тонн в КНР. В 2025 году их продажи почти утроились — до 231 100 единиц, а доля достигла 28,9%.

В декабре 2025 года показатель временно поднимался до 53,9%, когда покупатели спешили воспользоваться субсидиями на обмен транспорта до окончания их действия и до введения новых налоговых расходов. К марту доля снизилась примерно до 23%, но затем снова начала расти.

Ранее 11 китайских государственных органов определили ориентир: к 2030 году довести долю тяжелых грузовиков на новых источниках энергии в продажах до 40%. План также предусматривает 1,6 млн таких машин на дорогах, 30 тыс. км грузовых коридоров с нулевыми выбросами и около 3 тыс. зарядных станций и станций замены батарей.

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Расходы и замена батарей

По оценке Международного совета по чистому транспорту ICCT и китайского центра CATARC, при благоприятных условиях электрические грузовики примерно на 19% дешевле дизельных в пересчете на тонно-километр. Однако это преимущество уменьшается при низком годовом пробеге или когда вес батареи сокращает полезную нагрузку.

CATL развивает сеть станций замены батарей для тяжелых грузовиков. В конце 2025 года у бренда Qiji было около 300 таких станций, а к концу 2026 года он планирует увеличить их количество до 900. Стандартизированные батареи емкостью 432 и 513 кВт·ч, по данным компании, можно заменить примерно за пять минут.

Влияние на потребление дизеля

Согласно прогнозу аналитической компании Kpler, спрос Китая на дизельное топливо в 2026 году сократится примерно на 230 тыс. баррелей в сутки. Kpler оценивает общее вытеснение дизеля грузовиками на сжиженном природном газе и электрическими грузовиками в 680 тыс. баррелей в сутки, из которых около 230 тыс. приходится на электрические машины.

Электрические грузовики также усиливают конкуренцию с моделями на сжиженном природном газе. По данным Kpler, в июле электрические машины составили 47% регистраций тяжелых грузовиков, а доля LNG-моделей снизилась до 11%.

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