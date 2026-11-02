Volvo планирует локализовать производство в США из-за пошлин — InsideEVs

Volvo сталкивается с трудностями в достижении прибыльности на американском рынке и планирует усилить локализацию производства в США. Об этом руководство автопроизводителя заявило во время отчёта компании за третий квартал, сообщает InsideEVs.

Пошлины и потребительские настроения

Коммерческий директор Volvo Эрик Северинсон назвал американский рынок сложным для получения прибыли. По его словам, потребительские настроения в США находятся на самом низком уровне за 50 лет.

Генеральный директор Volvo Хокан Самуэльссон признал, что компании следовало раньше учесть вероятность введения пошлин и необходимость большей локализации в США. Он отметил, что Volvo работает над устранением связанных с пошлинами проблем, чтобы укрепить свои позиции на этом рынке.

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Различные типы силовых установок

Volvo рассчитывала поддержать продажи электрическим кроссовером EX60, который должен конкурировать с BMW iX3 и Mercedes-Benz GLC Electric. Однако модель столкнулась с производственными трудностями. Компания будет отдавать приоритет поставкам EX60 в Европу и на другие рынки, где продажи электромобилей растут быстрее, поэтому американским покупателям придётся дольше ждать эту модель.

Самуэльссон также заявил, что электрификация в США происходит медленнее, чем в других частях мира. Завод Volvo в Южной Каролине, который сейчас загружен примерно на 20% и производит EX90, а вскоре также XC60, должен получить до начала следующего десятилетия ещё одну модель с несколькими вариантами силовых установок. По словам руководителя, автомобиль должен быть гибким в плане выбора электрической, подключаемой гибридной или гибридной силовой установки.

По данным издания, Volvo также вывела с американского рынка электромобили EX30 и EX40, которые могли обеспечить бренду значительные объёмы продаж.

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