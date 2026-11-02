Średnia cena używanego samochodu elektrycznego we wrześniu 2026 roku wyniosła 32 533 dolarów i przekroczyła średnią wartość używanego auta z silnikiem benzynowym — 31 954 dolary. W ciągu roku ceny elektryków wzrosły o 9,8%, podczas gdy samochody benzynowe podrożały o 0,3%.

Wynika to z badania serwisu iSeeCars, które objęło ponad 1,5 mln używanych samochodów w wieku od roku do pięciu lat, informuje Motor1. We wrześniu 2025 roku samochody elektryczne kosztowały średnio o 2 227 dolarów mniej niż auta benzynowe. Najdroższą kategorią na rynku wtórnym pozostawały hybrydy: ich średnia cena wyniosła 34 476 dolarów.

Elektryki szybciej znajdują nabywców

Używane samochody elektryczne spędzały także mniej czasu w sprzedaży. We wrześniu średni czas ich pozostawania na placach dealerskich wyniósł 41,9 dnia, w porównaniu z 54,8 dnia dla aut benzynowych i 48,6 dnia dla hybryd.

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Najszybciej wśród używanych elektryków sprzedawały się Audi Q4 Sportback E-Tron — średnio w 29,8 dnia, Toyota bZ4X — w 33,3 dnia oraz Lexus RZ 300e — w 34,3 dnia. Najdłużej na kupca czekały Cadillac Escalade IQ, GMC Sierra EV i Chevrolet Silverado EV: średnio odpowiednio 128,7, 93,2 i 89,1 dnia.

Wzrost cen Tesli

Wyraźnie podrożały również niektóre modele Tesli. Cena używanego Modelu S wzrosła w ciągu roku o 22,5%, Modelu X — o 18%, a Modelu 3 — o 15,4%. Średnia wartość Tesli Model S na rynku wtórnym wyniosła 57 862 dolary, podczas gdy Model 3 kosztował 28 931 dolarów.

Dyrektor wykonawczy ds. analiz w iSeeCars Karl Brauer powiązał zmianę trendu między innymi z wyższymi cenami paliw, które czynią zelektryfikowane samochody bardziej atrakcyjnymi dla kupujących. Według niego segment samochodów elektrycznych odbił się także po wahaniach popytu wywołanych zakończeniem federalnych zachęt rok wcześniej.

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