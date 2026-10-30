Китайская BYD подтвердила, что её будущий флагманский электрический седан Yangwang Altior получит двери с задними петлями, которые открываются против направления движения. Глобальный дебют модели запланирован в Объединённых Арабских Эмиратах. Генеральный менеджер Yangwang Ху Сяоцин сообщил, что двери будут открываться почти на 90 градусов. Это первая модель BYD с таким решением, сообщает Electrek.

Дизайн и размеры

Ху Сяоцин также опубликовал тизер передней части автомобиля. На изображении видны матричная решётка Gemstone и фары с кристаллическими мотивами. Полные технические характеристики модели BYD пока не раскрыла.

По данным издания, длина седана ультралюкс-класса может составлять около 5500 мм. Ранее опубликованные снимки замаскированного автомобиля указывают, что по форме и размерам он похож на Mercedes-Benz Maybach S-Class или Rolls-Royce Phantom.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Презентация в Дубае

Глобальный дебют Yangwang Altior должен состояться в ОАЭ, а не на домашнем для BYD китайском рынке. Официальную дату компания не назвала. В то же время Electrek со ссылкой на CarNewsChina пишет, что презентацию могут провести в Дубае примерно 5 ноября.

Исполнительный генеральный менеджер Yangwang Чжэн Юй заявил, что седан получит беспрецедентные прорывные технологии. На одном из опубликованных изображений автомобиль заряжается на станции BYD Flash Charge, что может свидетельствовать об использовании Blade Battery 2.0 и технологии зарядки за пять минут.

Информация о возможном применении твердотельных батарей в этой модели пока остаётся на уровне слухов. Вице-президент BYD Стелла Ли ранее заявляла, что первый автомобиль компании с твердотельной батареей дебютирует в 2027 году. Стартовую цену Altior также называют неофициально — около 2 млн юаней, или примерно 300 тыс. долларов.

Читай нас в