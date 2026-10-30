В Польше в выходные и в понедельник литр бензина А-95 будет стоить не более 6,48 злотого, бензина А-98 — до 7,32 злотого, а дизельного топлива — до 8,15 злотого. Новые предельные цены объявил министр энергетики, сообщает RMF24.

Новые лимиты на АЗС

По сравнению с действующими ограничениями максимальная цена бензина А-95 снизится на 3 гроша — с 6,51 до 6,48 злотого за литр. Для бензина А-98 предел снижен с 7,36 до 7,32 злотого, для дизельного топлива — с 8,19 до 8,15 злотого за литр.

Объявление предельных цен является частью третьего этапа пакета «Цены на топливо ниже», который должен сдерживать подорожание топлива на заправках. За превышение установленной цены предусмотрен штраф до 1 млн злотых.

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Как работает программа

Механизм ввели после вступления в силу части закона о налоге на сверхприбыли топливных компаний. Президент подписал этот закон, одновременно направив его в Конституционный трибунал для последующего контроля.

Новые правила также позволяют временно снижать акциз и НДС на жидкое топливо. Программу планируют финансировать за счёт нового налога для топливных концернов со сверхприбылями; её действие предусмотрено до конца года, а стоимость оценивается примерно в 5 млрд злотых. Первый этап пакета ввели в конце марта, второй действовал в августе без снижения акциза.

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