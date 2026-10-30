Toyota и Waymo планируют начать в Японии в 2027 году испытания роботакси на базе электрического кроссовера Toyota bZ4X. Автономное оборудование Waymo будут устанавливать непосредственно во время производства автомобилей на заводе Toyota в городе Тойота, сообщает Motor1.

Первые испытания в Японии

Программа прежде всего будет касаться рынков с правосторонним расположением руля, а первые автомобили будут тестировать в Японии. По словам технического директора Toyota, первоначальный парк будет небольшим. Компании не назвали ни количество автомобилей, ни города, где будут проходить испытания.

2027 год Toyota и Waymo определили как этап тестирования и валидации проекта. Сроки появления платных поездок для пассажиров на bZ4X также пока не объявлялись.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Оборудование будут устанавливать на конвейере

Автономные версии bZ4X будут производить на предприятии Takaoka в городе Тойота, где уже выпускают обновленные модели этого электромобиля. Датчики и вычислительное оборудование Waymo будут интегрировать в рамках того же производственного процесса, что и для стандартных автомобилей, а не после сборки на отдельной линии.

Параллельно Waymo использует в Токио электрические Jaguar I-Pace с системой Waymo Driver. Компания планирует запустить там полностью беспилотный коммерческий сервис такси в 2027 году. Проект с Toyota будет существовать отдельно от этой программы и не касается автомобилей для частных покупателей.

Финансовые условия сотрудничества, запланированные объемы производства и сроки дальнейшего развертывания программы, в частности в Великобритании, компании не раскрыли.

Читай нас в