Toyota i Waymo planują rozpocząć w Japonii w 2027 roku testy robotaksówek opartych na elektrycznym crossoverze Toyota bZ4X. Autonomiczne wyposażenie Waymo będzie montowane bezpośrednio podczas produkcji samochodów w zakładzie Toyoty w mieście Toyota, podaje Motor1.

Pierwsze testy w Japonii

Program będzie przede wszystkim dotyczył rynków z kierownicą po prawej stronie, a pierwsze samochody będą testowane w Japonii. Według dyrektora ds. technologii Toyoty początkowa flota będzie niewielka. Firmy nie podały ani liczby samochodów, ani miast, w których odbędą się testy.

Toyota i Waymo wyznaczyły 2027 rok jako etap testowania i walidacji projektu. Termin uruchomienia płatnych przejazdów dla pasażerów w pojazdach bZ4X również nie został jeszcze ogłoszony.

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Wyposażenie będzie montowane na linii produkcyjnej

Autonomiczne wersje bZ4X będą produkowane w zakładzie Takaoka w mieście Toyota, gdzie już wytwarzane są zmodernizowane modele tego samochodu elektrycznego. Czujniki i sprzęt obliczeniowy Waymo będą integrowane w ramach tego samego procesu produkcyjnego co standardowe samochody, a nie po montażu na oddzielnej linii.

Równolegle Waymo wykorzystuje w Tokio elektryczne Jaguary I-Pace z systemem Waymo Driver. Firma planuje uruchomić tam w 2027 roku w pełni bezzałogową komercyjną usługę taksówkową. Projekt z Toyotą będzie funkcjonował niezależnie od tego programu i nie dotyczy samochodów dla prywatnych nabywców.

Firmy nie ujawniły warunków finansowych współpracy, planowanych wolumenów produkcji ani terminów dalszego wdrażania programu, w tym w Wielkiej Brytanii.

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