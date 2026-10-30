丰田和Waymo计划于2027年在日本启动基于丰田bZ4X电动跨界车的无人出租车测试。Waymo的自动驾驶设备将在丰田位于丰田市的工厂生产车辆时直接安装，据Motor1报道。

首批测试将在日本进行

该计划将主要面向右舵市场，首批车辆将在日本测试。丰田首席技术官表示，初始车队规模将较小。两家公司均未透露车辆数量，也未公布测试将在哪些城市进行。

丰田和Waymo将2027年定为该项目的测试和验证阶段。bZ4X何时开始提供面向乘客的付费出行服务也尚未公布。

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设备将在装配线上安装

bZ4X的自动驾驶版本将在丰田市的高冈工厂生产，该工厂已经生产这款电动车的更新车型。Waymo的传感器和计算设备将与标准车辆一样，在同一生产流程中集成，而不是在组装完成后于单独生产线上安装。

与此同时，Waymo在东京使用搭载Waymo Driver系统的电动捷豹I-Pace。该公司计划于2027年在那里推出完全无人驾驶的商业出租车服务。与丰田的项目将独立于该计划存在，且不涉及面向私人买家的车辆。

两家公司没有披露合作的财务条款、计划生产规模以及该项目进一步推广的时间表，其中包括在英国的推广。

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