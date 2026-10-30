日产在美国发布了2027款Rogue Hybrid，这是其Rogue跨界车的混合动力版本。该车配备e-Power系统，汽油发动机不与车轮直接机械连接，而是作为牵引电池和电动机的发电机。Ars Technica报道。

发动机作为发电机工作

Rogue Hybrid搭载一台1.5升三缸涡轮增压直喷发动机，功率为148马力（110千瓦）。它为容量1.67千瓦时、针对快速充电和能量输出优化的锂离子牵引电池充电。日产表示，该发动机的热效率为42%。

前置电动机可输出202马力（150千瓦）和330牛·米扭矩，后置电动机可输出134马力（100千瓦）和195牛·米扭矩。动力系统综合功率被限制在225马力（168千瓦）。减速时，电动机会回收能量并将其送回电池。

日产指出，e-Power系统已在日本销售10年，配备该系统的汽车数量已超过140万辆。针对Rogue Hybrid，该系统进行了重新调校，以适应美国道路上更激烈的加速和更大的车辆。

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油耗和配置

该媒体测试的Rogue Hybrid SR版本，官方公布的油耗为城市工况每100公里5.7升、高速公路每100公里6.5升、综合工况每100公里6.2升。加速至97公里/小时需6.4秒。这款跨界车还配备了e-Pedal单踏板驾驶模式，可增强再生制动。

在上市初期，日产将提供搭载Tech套件、售价41,490美元的Rogue Hybrid SR配置版本。1月，产品线预计将增加售价35,490美元的SV版本和售价43,490美元的Platinum版本。Tech配置提供运行Android Automotive OS的14.3英寸信息娱乐系统显示屏；基础系统配备12.3英寸屏幕。两个版本均提供无线Android Auto和Apple CarPlay。

后排座椅竖起时，行李厢容积为974升；后排座椅放倒后为1866升。据Ars Technica报道，日产计划仅从2028款车型起提供普通非混动版Rogue。

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