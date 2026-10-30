Aston Martin将季度亏损缩减至7710万英镑——Motor1

英国汽车制造商Aston Martin在2026年第三季度录得税前亏损7710万英镑。该公司今年前九个月的亏损为2.313亿英镑。与此同时，7月至9月的营收同比增长36%，至3.887亿英镑，Motor1报道称。

前九个月，Aston Martin的营收增长38%，至10.17亿英镑。季度税前亏损较2025年第三季度的1.119亿英镑有所收窄。

交付量与更昂贵的车型

该公司在1月至9月交付了3762辆汽车，比去年同期增长12%。其中约350辆为Valhalla双门轿跑车，归入专属的Specials部门。

前九个月单车平均售价增长25%，至24.3万英镑；第三季度则增长39%，至24.7万英镑。前九个月毛利润增长71%，至3.58亿英镑，毛利率从28.3%升至35.2%。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

Valhalla计划生产的几乎全部车辆均已被订购，这些汽车的交付预计将持续至2027年上半年。该公司还发布了Valhalla Spider敞篷版。首席财务官道格·拉弗蒂表示，其价格将高出约20%。

债务与融资成本

尽管交付量增加，Aston Martin截至9月底的净债务为15.7亿英镑，而2025年底为13.8亿英镑。总债务接近19亿英镑，可用流动性为3.216亿英镑。

前九个月调整后净融资成本从一年前的6500万英镑升至1.49亿英镑。自加拿大亿万富翁劳伦斯·斯特罗尔约六年前主导挽救Aston Martin以来，该公司已累计约23亿英镑的税后亏损。

电动汽车被推迟

首席执行官阿德里安·霍尔马克表示，Aston Martin首款量产电动汽车最早不会在2033年前推出，也可能要到2035年才会推出。该公司计划将V8和V12汽油发动机保留至2035年，并在为满足环保要求所必需时采用混合动力技术。

关注我们在