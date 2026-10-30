Brytyjski producent samochodów Aston Martin odnotował w trzecim kwartale 2026 roku stratę przed opodatkowaniem w wysokości 77,1 mln funtów. W pierwszych dziewięciu miesiącach roku strata spółki wyniosła 231,3 mln funtów. Jednocześnie przychody w okresie od lipca do września wzrosły o 36% rok do roku, do 388,7 mln funtów, podaje Motor1.

W ciągu dziewięciu miesięcy przychody Aston Martina wzrosły o 38%, do 1,017 mld funtów. Kwartalna strata przed opodatkowaniem zmniejszyła się w porównaniu ze stratą 111,9 mln funtów w trzecim kwartale 2025 roku.

Dostawy i droższe modele

Firma dostarczyła 3762 samochody od stycznia do września, o 12% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Około 350 z nich stanowiły coupe Valhalla, zaliczone do ekskluzywnego działu Specials.

Średnia cena sprzedaży samochodu w ciągu dziewięciu miesięcy wzrosła o 25%, do 243 tys. funtów, a w trzecim kwartale zwiększyła się o 39%, do 247 tys. funtów. Zysk brutto za dziewięć miesięcy wzrósł o 71%, do 358 mln funtów, a marża brutto zwiększyła się z 28,3% do 35,2%.

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Niemal cała planowana seria Valhalla została już zamówiona, a dostawy tych samochodów mają trwać do pierwszej połowy 2027 roku. Firma zaprezentowała także otwartą wersję modelu Valhalla Spider. Dyrektor finansowy Doug Lafferty oświadczył, że będzie ona kosztować około 20% więcej.

Dług i koszty finansowania

Mimo wzrostu dostaw dług netto Aston Martina na koniec września wyniósł 1,57 mld funtów wobec 1,38 mld funtów na koniec 2025 roku. Łączne zadłużenie sięgnęło niemal 1,9 mld funtów, a dostępna płynność wynosiła 321,6 mln funtów.

Skorygowane koszty finansowania netto za dziewięć miesięcy wzrosły do 149 mln funtów z 65 mln funtów rok wcześniej. Od czasu, gdy kanadyjski miliarder Lawrence Stroll stanął na czele ratowania Aston Martina około sześciu lat temu, firma zgromadziła około 2,3 mld funtów strat po opodatkowaniu.

Samochód elektryczny odłożono

Dyrektor generalny Adrian Hallmark powiedział, że pierwszy seryjny samochód elektryczny Aston Martina pojawi się nie wcześniej niż w 2033 roku, a być może dopiero w 2035 roku. Firma planuje zachować benzynowe silniki V8 i V12 do 2035 roku, stosując technologie hybrydowe tam, gdzie będzie to konieczne do spełnienia wymogów środowiskowych.

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