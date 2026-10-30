Nissan zaprezentował w USA Rogue Hybrid roku modelowego 2027 — hybrydową wersję swojego crossovera Rogue. Samochód otrzymał system e-Power, w którym silnik benzynowy nie ma bezpośredniego mechanicznego połączenia z kołami, lecz pracuje jako generator dla akumulatora trakcyjnego i silników elektrycznych. Informuje o tym Ars Technica.

Silnik pracuje jako generator

Pod maską Rogue Hybrid znajduje się 1,5-litrowy trzycylindrowy silnik turbodoładowany z bezpośrednim wtryskiem o mocy 148 KM (110 kW). Ładuje on litowo-jonowy akumulator trakcyjny o pojemności 1,67 kWh, zoptymalizowany pod kątem szybkiego ładowania i oddawania energii. Nissan deklaruje, że sprawność cieplna silnika wynosi 42%.

Przedni silnik elektryczny rozwija 202 KM (150 kW) i 330 Nm momentu obrotowego, a tylny — 134 KM (100 kW) oraz 195 Nm. Łączna moc układu napędowego jest ograniczona do 225 KM (168 kW). Podczas zwalniania silniki elektryczne odzyskują energię i przekazują ją z powrotem do akumulatora.

Nissan zaznaczył, że system e-Power jest sprzedawany w Japonii od 10 lat, a liczba samochodów z tym systemem przekroczyła 1,4 mln. W przypadku Rogue Hybrid został on przeprogramowany z uwzględnieniem intensywniejszego przyspieszania i większych samochodów na amerykańskich drogach.

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Zużycie paliwa i wersje wyposażenia

Wersja Rogue Hybrid SR, testowana przez redakcję, ma deklarowane zużycie paliwa na poziomie 5,7 l na 100 km w mieście, 6,5 l na trasie i 6,2 l w cyklu mieszanym. Przyspieszenie do 97 km/h zajmuje 6,4 sekundy. Crossover otrzymał również tryb jazdy jednym pedałem e-Pedal, który wzmacnia hamowanie rekuperacyjne.

Na początku sprzedaży Nissan zaoferuje Rogue Hybrid w wersji SR z pakietem Tech za 41 490 dolarów. W styczniu gamę modelową ma uzupełnić wersja SV za 35 490 dolarów oraz Platinum za 43 490 dolarów. Wersja Tech przewiduje 14,3-calowy ekran systemu multimedialnego z Android Automotive OS; podstawowy system ma ekran o przekątnej 12,3 cala. Bezprzewodowe Android Auto i Apple CarPlay są dostępne w obu wariantach.

Pojemność przestrzeni bagażowej wynosi 974 l przy podniesionych tylnych siedzeniach i 1866 l po ich złożeniu. Według Ars Technica Nissan planuje oferować zwykłą niehybrydową wersję Rogue dopiero od roku modelowego 2028.

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