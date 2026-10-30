Producent motocykli elektrycznych LiveWire, który ma 80% udziału w amerykańskim segmencie drogowych motocykli elektrycznych o mocy ponad 50 kW, poinformował o istotnych wątpliwościach dotyczących zdolności do kontynuowania działalności. W swoim najnowszym raporcie finansowym firma wyjaśniła to powtarzającymi się stratami operacyjnymi, ujemnymi przepływami pieniężnymi i ograniczonymi zasobami płynnościowymi, informuje Engadget.

Komitet restrukturyzacyjny

Aby przezwyciężyć problemy finansowe, LiveWire utworzyła specjalny komitet restrukturyzacyjny. Ma on zbadać możliwości pozyskania finansowania, ewentualnej sprzedaży, restrukturyzacji, partnerstwa strategicznego i innych opcji.

Firma wycofała również wcześniejszą prognozę, zgodnie z którą jej strata operacyjna w 2026 roku miała wynieść od 70 mln do 80 mln dolarów. Sprzedaż LiveWire wzrosła w ciągu kwartału. Harley-Davidson miała 74-procentowy udział w LiveWire, gdy w 2022 roku wydzieliła markę do odrębnej struktury poprzez fuzję ze spółką SPAC.

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Dostawy nowej serii

LiveWire wprowadza również na rynek amerykański serię S4 Honcho, której cena początkowa wynosi mniej niż 5 tys. dolarów. Firma poinformowała, że dostarczyła już na rynek USA pierwsze motocykle w wersji S4 Honcho Trail. Wersję S4 Honcho Street planuje wysłać do dealerów w październiku.

Według danych Mordor Intelligence światowa sprzedaż motocykli elektrycznych osiągnęła w 2025 roku rekordowe 10,17 mln sztuk. Jednocześnie motocykle z silnikami spalinowymi zapewniły w 2024 roku niemal 88% sprzedaży. Północnoamerykański rynek motocykli elektrycznych wzrósł w ubiegłym roku o 27%.

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