LiveWire попередила про сумніви щодо здатності продовжити роботу — Engadget

Виробник електромотоциклів LiveWire, який має 80% сегмента дорожніх електромотоциклів потужністю понад 50 кВт на ринку США, повідомив про істотні сумніви щодо здатності продовжувати діяльність. У своєму останньому фінансовому звіті компанія пояснила це повторюваними операційними збитками, від’ємними грошовими потоками та обмеженими ресурсами ліквідності, повідомляє Engadget.

Комітет із реструктуризації

Для подолання фінансових проблем LiveWire створила спеціальний комітет із реструктуризації. Він має вивчити можливості залучення фінансування, можливого продажу, реструктуризації, стратегічного партнерства та інші варіанти.

Також компанія відкликала попередній прогноз, за яким її операційний збиток у 2026 році мав становити від 70 млн до 80 млн доларів. Продажі LiveWire протягом кварталу зросли. Harley-Davidson мала 74-відсоткову частку в LiveWire, коли у 2022 році виокремила бренд в окрему структуру через злиття зі SPAC-компанією.

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Постачання нової серії

LiveWire також виводить на американський ринок серію S4 Honcho, стартова ціна якої становить менш як 5 тис. доларів. Компанія повідомила, що вже поставила перші мотоцикли версії S4 Honcho Trail на ринок США. Версію S4 Honcho Street планують відправити дилерам у жовтні.

За даними Mordor Intelligence, у 2025 році світові продажі електромотоциклів досягли рекордних 10,17 млн одиниць. Водночас мотоцикли з двигунами внутрішнього згоряння у 2024 році забезпечили майже 88% продажів. Північноамериканський ринок електромотоциклів торік зріс на 27%.

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