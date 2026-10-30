Volkswagen призупинив розробку електричного Golf у Вольфсбурзі — TimesLIVE

Volkswagen призупинив розробку нового повністю електричного Golf на своєму головному заводі у Вольфсбурзі, Німеччина. Як повідомляє TimesLIVE з посиланням на Reuters, про це працівникам повідомив у внутрішній записці, яку бачило агентство, гендиректор брендів масового сегмента німецького автоконцерну Томас Шефер.

Відставання у витратах

Шефер заявив, що підприємство у Вольфсбурзі відстає від цільових показників щодо витрат. За його словами, дефіцит становить 300 млн євро. Він зазначив, що рішення було непростим з огляду на значення моделі Golf для Volkswagen і Вольфсбурга, однак компанія наразі не може дозволити собі продовжувати цю роботу.

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Реструктуризація у Німеччині

Призупинення розробки електричного Golf свідчить про посилення режиму економії в штаб-квартирі групи. Водночас заводи Volkswagen в Емдені та Цвіккау, за даними внутрішньої записки, демонструють прогрес.

Емден і Цвіккау входять до чотирьох німецьких підприємств, яким загрожує закриття в межах посиленої реструктуризації. Компанія проводить її на тлі конкуренції з боку китайських виробників і падіння попиту на ключових ринках. Завод у Вольфсбурзі до цього переліку не входить.

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