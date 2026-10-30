У Польщі знизили граничні ціни на пальне перед Днем усіх святих — RMF24

У Польщі на вихідних і в понеділок літр бензину А-95 коштуватиме не більш як 6,48 злотого, бензину А-98 — до 7,32 злотого, а дизельного пального — до 8,15 злотого. Нові граничні ціни оголосив міністр енергетики, повідомляє RMF24.

Нові ліміти на АЗС

Порівняно з чинними обмеженнями максимальна ціна бензину А-95 зменшиться на 3 гроші — з 6,51 до 6,48 злотого за літр. Для бензину А-98 межу знижено з 7,36 до 7,32 злотого, для дизельного пального — з 8,19 до 8,15 злотого за літр.

Оголошення граничних цін є частиною третього етапу пакета «Ціни на пальне нижчі», який має стримувати подорожчання пального на заправках. За перевищення встановленої ціни передбачено штраф до 1 мільйона злотих.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Як працює програма

Механізм запровадили після набуття чинності частиною закону про податок на надприбутки паливних компаній. Президент підписав цей закон, водночас направивши його до Конституційного трибуналу для наступного контролю.

Нові правила також дають змогу тимчасово знижувати акциз і ПДВ на рідке пальне. Програму планують фінансувати коштом нового податку для паливних концернів із надприбутками; її дію передбачено до кінця року, а вартість оцінюють приблизно у 5 мільярдів злотих. Перший етап пакета запровадили наприкінці березня, другий діяв у серпні без зниження акцизу.

Читай нас у