Китайська BYD підтвердила, що її майбутній флагманський електричний седан Yangwang Altior отримає двері із задніми петлями, які відчиняються проти руху. Глобальний дебют моделі запланований в Об'єднаних Арабських Еміратах. Генеральний менеджер Yangwang Ху Сяоцін повідомив, що двері відчинятимуться майже на 90 градусів. Це перша модель BYD із таким рішенням, повідомляє Electrek.

Дизайн і розміри

Ху Сяоцін також оприлюднив тизер передньої частини автомобіля. На зображенні видно матричну решітку Gemstone та фари з кристалічними мотивами. Повних технічних характеристик моделі BYD поки не розкрила.

За даними видання, довжина седана ультралюкс-класу може становити близько 5500 мм. Знімки замаскованого автомобіля, опубліковані раніше, вказують, що за формою та розмірами він схожий на Mercedes-Benz Maybach S-Class або Rolls-Royce Phantom.

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Презентація в Дубаї

Глобальний дебют Yangwang Altior має відбутися в ОАЕ, а не на домашньому для BYD китайському ринку. Офіційну дату компанія не назвала. Водночас Electrek із посиланням на CarNewsChina пише, що презентацію можуть провести в Дубаї приблизно 5 листопада.

Виконавчий генеральний менеджер Yangwang Чжен Юй заявив, що седан матиме безпрецедентні проривні технології. На одному з оприлюднених зображень автомобіль заряджається на станції BYD Flash Charge, що може свідчити про використання Blade Battery 2.0 та технології заряджання за п'ять хвилин.

Інформація про можливе застосування твердотільних батарей у цій моделі наразі залишається на рівні чуток. Віцепрезидентка BYD Стелла Лі раніше заявляла, що перший автомобіль компанії з твердотільною батареєю дебютує у 2027 році. Стартову ціну Altior також називають неофіційно — близько 2 млн юанів, або приблизно 300 тис. доларів.

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