Chińskie BYD potwierdziło, że jego przyszły flagowy elektryczny sedan Yangwang Altior otrzyma drzwi z tylnymi zawiasami, otwierające się przeciwnie do kierunku jazdy. Globalny debiut modelu zaplanowano w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Dyrektor generalny Yangwang Hu Xiaoqing poinformował, że drzwi będą otwierać się pod kątem niemal 90 stopni. To pierwszy model BYD z takim rozwiązaniem, podaje Electrek.

Design i wymiary

Hu Xiaoqing opublikował również teaser przedniej części samochodu. Na obrazie widać matrycowy grill Gemstone oraz reflektory z kryształowymi motywami. BYD nie ujawniło jeszcze pełnej specyfikacji technicznej modelu.

Według publikacji długość sedana klasy ultraluksusowej może wynosić około 5500 mm. Opublikowane wcześniej zdjęcia zamaskowanego samochodu wskazują, że pod względem kształtu i wymiarów przypomina on Mercedes-Benz Maybach S-Class lub Rolls-Royce Phantom.

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Prezentacja w Dubaju

Globalny debiut Yangwang Altior ma odbyć się w ZEA, a nie na rodzimym dla BYD rynku chińskim. Firma nie podała oficjalnej daty. Jednocześnie Electrek, powołując się na CarNewsChina, pisze, że prezentacja może odbyć się w Dubaju około 5 listopada.

Wykonawczy dyrektor generalny Yangwang Zheng Yu oświadczył, że sedan będzie wyposażony w bezprecedensowe przełomowe technologie. Na jednym z opublikowanych zdjęć samochód ładuje się na stacji BYD Flash Charge, co może wskazywać na zastosowanie Blade Battery 2.0 i technologii ładowania w pięć minut.

Informacje o możliwym zastosowaniu w tym modelu baterii półprzewodnikowych pozostają obecnie na poziomie plotek. Wiceprezeska BYD Stella Li wcześniej stwierdziła, że pierwszy samochód firmy z baterią półprzewodnikową zadebiutuje w 2027 roku. Cena wyjściowa Altiora również jest podawana nieoficjalnie — około 2 mln juanów, czyli około 300 tys. dolarów.

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