W Polsce w weekend i w poniedziałek litr benzyny A-95 będzie kosztował nie więcej niż 6,48 zł, benzyny A-98 — do 7,32 zł, a oleju napędowego — do 8,15 zł. Nowe maksymalne ceny ogłosił minister energii, informuje RMF24.

Nowe limity na stacjach paliw

W porównaniu z obowiązującymi ograniczeniami maksymalna cena benzyny A-95 spadnie o 3 grosze — z 6,51 do 6,48 zł za litr. Dla benzyny A-98 limit obniżono z 7,36 do 7,32 zł, a dla oleju napędowego — z 8,19 do 8,15 zł za litr.

Ogłoszenie maksymalnych cen jest częścią trzeciego etapu pakietu „Niższe ceny paliw”, który ma powstrzymać wzrost cen paliw na stacjach. Za przekroczenie ustalonej ceny przewidziano karę do 1 mln zł.

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Jak działa program

Mechanizm wprowadzono po wejściu w życie części ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Prezydent podpisał tę ustawę, jednocześnie kierując ją do Trybunału Konstytucyjnego w celu kontroli następczej.

Nowe zasady umożliwiają również czasowe obniżenie akcyzy i VAT na paliwa płynne. Program ma być finansowany z nowego podatku dla koncernów paliwowych osiągających nadzwyczajne zyski; jego działanie przewidziano do końca roku, a koszt oszacowano na około 5 mld zł. Pierwszy etap pakietu wprowadzono pod koniec marca, drugi obowiązywał w sierpniu bez obniżenia akcyzy.

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