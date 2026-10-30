Volkswagen wstrzymał rozwój nowego w pełni elektrycznego Golfa w swoim głównym zakładzie w Wolfsburgu w Niemczech. Jak podaje TimesLIVE, powołując się na Reutersa, poinformował o tym pracowników w wewnętrznej notatce, do której dotarła agencja, Thomas Schäfer, dyrektor generalny marek masowego segmentu niemieckiego koncernu motoryzacyjnego.

Opóźnienie w zakresie kosztów

Schäfer powiedział, że zakład w Wolfsburgu nie osiąga docelowych wskaźników kosztowych. Według niego niedobór wynosi 300 mln euro. Zaznaczył, że decyzja nie była łatwa, biorąc pod uwagę znaczenie modelu Golf dla Volkswagena i Wolfsburga, jednak firma obecnie nie może sobie pozwolić na kontynuowanie tych prac.

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Restrukturyzacja w Niemczech

Wstrzymanie rozwoju elektrycznego Golfa wskazuje na zaostrzenie oszczędności w centrali grupy. Jednocześnie zakłady Volkswagena w Emden i Zwickau, według wewnętrznej notatki, odnotowują postępy.

Emden i Zwickau należą do czterech niemieckich zakładów zagrożonych zamknięciem w ramach zintensyfikowanej restrukturyzacji. Firma prowadzi ją w obliczu konkurencji ze strony chińskich producentów i spadku popytu na kluczowych rynkach. Zakład w Wolfsburgu nie znajduje się na tej liście.

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